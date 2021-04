Cumplit accident rutier in judetul Galati. Patru persoane au murit dupa ce masina in care se aflau a intrat sub un TIR

Tragedia s-a produs pe DE 582, pe raza localitatii Priponesti. Din primele informatii, masina care e inmatriculata in Vaslui si in care se aflau cele patru victime - barbati cu varste intre 20 si 60 de ani - s-ar fi izbit de un TIR. Autoturismul ar fi intrat in partea din spate a remorcii, iar cei patru ocupanti ai masinii mici nu au avut nicio sansa.Potrivit informatiilor de la fata locului, autoturismul a intrat sub TIR, in partea din spate a remorcii, iar impactul a fost foarte puternic."Actioneaza o autospeciala cu modul de descarcerare si echipajul SMURD tip B de la Sectia de Pompieri Tecuci si Detasamentul de pompierii Barlad. Accidentul s-a produs intre un Tir si un autoturism, cele 4 victime sunt decedate." transmite ISU Galati.