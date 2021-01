UPADTE Accident pe DN 7 Pitesti - Ramnicu Valcea: O persoana a murit si trei au fost ranite. Traficul este oprit, circulatia fiind deviata

Coliziunea s-a produs intre un autoturism si un autocamion incarcat cu butelii de oxigen, care ulterior a parasit partea carosabila, a rupt glisiera si a cazut intr-o rapa."Au rezultat patru victime : una decedata, doua in stare grava si soferul TIR-ului, care a reusit sa se evacueze. Interventia salvatorilor este una dificila, din cauza TIR-ului cazut, care este incarcat cu 52 de butelii de oxigen pline si 66 goale", precizeaza ISU Arges.Conform sursei citate, nu exista pericol de explozie , deoarece buteliile au fost scoase din zona de pericol.Doua persoane au murit si una a fost ranita luni, 11 ianuarie, pe DN 7 Pitesti - Ramnicu Valcea, in urma unui accident in care au fost implicate doua autoturisme si un tir."Pe DN 7 Pitesti - Ramnicu Valcea, in afara localitatii Draganu, judetul Arges, a avut loc o coliziune intre doua autoturisme si un autotren, soldata cu doua persoane decedate si una ranita", conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Carosabilul este umed, fara depunere de zapada Traficul este oprit pe DN 7, fiind deviata circulatia pe DN 73C Ramnicu Valcea - Curtea de Arges - DN 7C Pitesti.