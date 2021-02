Accident pe DN1, in Brasov: sase persoane au fost ranite. Traficul se desfasoara alternativ in zona localitatii Timisul de Sus

Accidentul, in care au fost implicate doua autovehicule, a avut loc pe DN 1, la km 150 + 500 m, in zona localitatii Timisul de Sus, potrivit Politiei Judetene Brasov."In urma producerii accidentului rutier au rezultat 6 victime , care primesc ingrijiri medicale la fata locului, urmand a fi transportate la spital", a precizat sursa citata.In urma testarii, s-a stabilit ca soferii nu au consumat alcool Politistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate cauzele si imprejurarile producerii accidentului rutier. Traficul pe DN 1 Brasov-Ploiesti se desfasoara alternativ, in zona producerii accidentului.