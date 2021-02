Noi reguli anuntate dupa cazul fetitei de 6 ani care a cazut din telescaun, la Sinaia

O fetita de sase ani a cazut de la opt metri inaltime. A fost dusa cu elicopterul la spital in Targu Mures si ar putea fi externata in zilele urmatoare . Fetita, care este inca spitalizata, se simte bine, in acest moment, datorita faptului ca era bine echipata, iar zapada moale pe care a cazut a atenuat lovitura.Prima masura luata de administratori priveste modul in care turistii stau in telescaun. Fetita de sase ani ani facea parte dintr-un grup mai mare de copii, aflat in grija unui instructor de schi.Catalin Ticu, Directorul Societatii de Transport Urban Sinaia, a declarat, conform Pro Tv : "Adultul, din ce am vorbit cu dumnealui, a ales sa stea pe extremitatea stanga, tocmai ca sa echilibreze scaunul, sa nu stea intr-o parte si, probabil, a ajuns mai greu la copila."Imediat dupa imbarcare, bara de protectie trebuie coborata complet. Se pare ca, in acest caz, miscarea nu a fost executata corect. Copila a alunecat pe dedesubt si a cazut pe zapada.Pe viitor, adultul va trebui sa ocupe locul din mijloc, prevad noile reguli.Catalin Ticu, directorul Societatii de Transport Urban Sinaia, a precizat: "Astfel incat sa ajunga si intr-o parte si in cealalta a scaunului, sa poata sa ajute in caz ca se intampla sa alunece vreun copil".