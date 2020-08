Accident provocat de o femeie aflata sub influenta alcoolului pe centura Focsaniului: trei autoturisme avariate si un sofer ranit

"Astazi, in jurul orei 12,50, o femeie de 49 de ani, din municipiul Focsani, in timp ce conducea un autoturism pe DN2-E85, aflandu-se sub influenta alcoolului, a intrat in coliziune laterala cu un alt autoturism care circula pe acelasi sens. Ambele autoturisme au patruns ulterior pe sensul opus, trecand peste separatorul de sens. Autoturismul condus de femeie a intrat in coliziune cu un al treilea autoturism, iar al doilea autoturism a iesit in afara partii carosabile, pe spatiul verde. Din accident a rezultat vatamarea corporala a unui conducator auto in varsta de 45 de ani", a precizat IPJ Vrancea.Potrivit Politiei, imediat dupa producerea coliziunii, femeia a parasit locul producerii accidentului, fiind identificata in jurul orei 15,00 si testata cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost 1,07 mg/l alcool pur in aerul expirat.Ceilalti doi conducatori auto au fost, de asemenea, testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Femeia a fost condusa de politisti la o unitate medicala pentru recoltarea mostrelor biologice de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii rutieri continua cercetarile in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, conducere sub influenta alcoolului si parasirea locului accidentului.