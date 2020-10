Accident teribil provocat de un sofer bulgar in Arges. Barbatul a intrat cu o autoutilitara pe contrasens si a tamponat un autocar

"In jurul orei 9,00, politistii argeseni au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier pe DN 7, pe raza localitatii Cotmeana, in care au fost implicate o autoutilitara cu mai multi pasageri si un autocar de transport persoane. Din primele verificari efectuate de politistii Serviciului Rutier Arges, s-a stabilit ca un barbat de 42 de ani, cetatean bulgar, care conducea o autoutilitara ce tracta o semiremorca, deplasandu-se pe DN 7, din directia Pitesti spre Ramnicu Valcea, in conditii de carosabil umed, in curba usoara la dreapta, ar fi patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu un autocar de transport persoane, condus din sens opus de un barbat de 36 de ani, din Bucuresti", precizeaza sursa citata. In urma evenimentului , toti ocupantii autoutilitarei, trei barbati, trei femei si o minora de 17 ani, precum si un pasager din autocar au fost transportati la spital pentru acordarea de ingrijiri si investigatii medicale.Conform IPJ, in cauza a fost intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa si verificarile continua, pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care evenimentul s-a produs."Reamintim tuturor conducatorilor auto recomandarea de a adapta permanent viteza la conditiile meteo-rutiere si sa circule cu atentie sporita, marind distanta de siguranta, in special in conditii meteo nefavorabile, cum ar fi precipitatii, carosabil umed, alunecos sau ceata", subliniaza politistii.