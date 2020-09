Accident rutier foarte grav la iesirea pe autostrada, spre Valu lui Traian. Un barbat a murit dupa ce masina s-a rasturnat, iar sotia lui a fost grav ranita

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei a transmis ca, joi dupa-amiaza, traficul rutier a fost intrerupt pe Autostrada A4 pe sensul dinspre Agigea catre Ovidiu, la kilometrul 11, in zona nodului de iesire catre DN 3 - Constanta, dupa ce un autoturism s-a rasturnat pe carosabil. In autoturism se aflau doua persoane, iar la fata locului a fost solicitata interventia elicopterului SMURD Accidentul s-a produs in jurul orei 18.30, iar paramedicii spun ca cei doi erau sot si sotie. Fotografiile facute dupa accident indica faptul ca masina s-ar fi lovit de un separator de sens.Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, in urma accidentului un barbat a murit, iar o femeie a suferit un traumatism abdominal, fiind transportata la spital pentru ingrijiri medicale.Politistii continua cercetarile pentru a afla imprejurarile producerii accidentului.