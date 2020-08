Accident rutier grav pe DN 17: Un mort si patru raniti, dintre care trei sunt copii

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul Judetean de Politie, accidentul s-a produs in localitatea Uriu, din judetul Bistrita-Nasaud, jurul orei 3,30 dimineata, iar in masina se mai aflau o femeie de 45 de ani si trei fete - de 3, 14 si 17 ani.Din primele verificari ale politistilor, a rezultat ca maramureseanul, care conducea un autoturism pe directia Bistrita - Cluj, ar fi pierdut controlul asupra volanului, cel mai probabil din cauza oboselii, si ar fi acrosat un parapet metalic de pe marginea drumului, dupa care masina a fost proiectata pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un camion condus de un tanar de 27 de ani din judetul Cluj.In urma impactului, soferul din Baia Mare a murit, iar femeia si cei trei copii au fost raniti Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud a informat ca fetele de 14 si 17 ani au fost transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita. Pe drumul spre spital, starea adolescentei de 17 ani s-a agravat, astfel ca echipajul medical de la Ambulanta a fost nevoit sa o intubeze.Femeia si fetita de 3 ani au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente Dej, judetul Cluj.Soferul de 27 de ani din Cluj, al carui camion a iesit in afara partii carosabile, nu a fost ranit. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.Pe parcursul interventiei la locul accidentului, circulatia pe DN 17 a fost blocata timp de aproape o ora, iar pentru alte 60 de minute s-a circulat alternativ, pe o banda.