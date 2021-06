Adolescenta lovita pe trecerea de pietoni de un sofer beat a iesit din coma

Soferul de la Compania de Transport Public (CTP) Iasi care a lovit pe trecea pentru pietoni o adolescenta are motive de bucurie. Medicii ieseni au facut ieri anuntul pe care il astepta toata lumea. Adolescenta a iesit din coma si este constienta."Pacienta in varsta de 15 ani si-a revenit din starea de coma. Este constienta, trebuie sa mentionez ca ea avea un grad de intarziere neuropsihic preexistent acestui traumatism. Dar din punctul nostru de vedere, leziunile cerebrale au o evolutie buna. In perioada urmatoare ii facem reevaluare imagistica. Cel mai probabil, va fi transferata la Spitalul de Pediatrie pentru rezolvarea problemelor ortopedice", a declarat dr. Lucian Eva, managerul Spitalului Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iasi.Imediat dupa accident , medicii erau sceptici. La cat de grava era starea minorei, medicii credeau ca se va stinge. In cazul in care se intampla o astfel de nenorocire, soferul autobuzului ar fi putut ajunge in spatele gratiilor. Acum insa, el va fi anchetat doar pentru vatamare corporala din culpa, o infractiune mai putin grava decat uciderea din culpa, deci are motiv de sarbatoare. Vestea ca adolescenta si-a revenit din coma a adus zambetul pe buze si familiei, si colegilor fetei, relateaza BZI