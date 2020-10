VIDEO Accident provocat de un sofer care a depasit pe linia continua, surprins de o camera de bord

Un tanar s-a rasturnat cu masina in Lechinta, dupa ce a efectuat o depasire in curba, pe un drum alunecos. Imaginile au fost inregistrate de o camera de bord si au fost rapid viralizate pe internet, arata presshub.ro Din imaginile surprinse de camera de bord se poate vedea cum soferul intra in depasire pe linia continua, iar in momentul in care isi da seama ca de pe contrasens vine o alta masina, pentru a evita impactul, trage brusc de volan. Masina intra in derapaj, iese de pe sosea si se rastoarna. Soferul aflat la volan a reusit sa iasa din masina singur, scapand nevatamat.