VIDEO Accident rutier violent filmat cu camera de bord in Teleorman. Soferul vinovat conducea beat langa sotia gravida

Accidentul a avut loc sambata, 17 aprilie, si a implicat trei autoturisme. Din imaginile surprinse cu o camera de bord, se poate observa impactul violent intre un autoturism Dacia Logan si o autoutilitara incarcata cu lemne de foc.Ulterior ciocnirii, masina Logan a ricosat in autoturismul Dacia Duster, in care se afla camera de filmat, provocand rasturnarea acestuia din urma.Sapte persoane au fost ranite in urma accidentului, dintre care patru au fost transportate de urgenta la spitalul din Alexandria.Printre victimele preluate de ambulanta se afla si sotia insarcinata a soferului masinii Dacia Logan, cel care a provocat accidentul. Barbatul a fost testat de echipajul de Politie chemat la locul accidentului, aparatul etilotest aratand o concentratie de 0,97 g/l alcool pur in aerul expirat.