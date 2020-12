Accident teribil in Alba: doua persoane au murit dupa ce au intrat cu masina intr-un cap de pod

Potrivit reprezentantilor ISU Alba, in urma accidentului au rezultat doua victime , ambele aflandu-se in stop cardiorespirator. Niciuna dintre victime, insa, nu au raspuns masurilor de resuscitare facute de echipele de interventie Soferul avea varsta de 27 de ani, iar cea de-a doua victima era in varsta de 45 de ani.