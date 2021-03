Accident teribil in centrul Clujului. Doua tinere au fost lovite de o masina pe trecerea de pietoni

Fetele au fost accidentate in timp ce traversau regulamentar, pe culoarea verde a semaforului. Potrivit politistilor, din primele date, conducatorul auto in varsta de 37 de ani, care se deplasa inspre strada Fagului, din directia strazii Calea Turzii, nu ar fi respectat culoarea rosie a semaforului, accidentand doua tinere de 15 si 16 ani, care se angajasera in traversarea trecerii pentru pietoni.Una dintre fete era lovita destul de rau in zona capului, iar cealalta la picioare, asa ca amandoua au fost transportate de urgenta la spital.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cele doua tinere au fost transportate la spital.