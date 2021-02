Accident teribil in Timis. Masina lovita de tren la Dudestii Noi: o femeie si un copil de 1 an au fost raniti

"Soferul conducea autoturismul pe DC 46, iar la trecerea la nivel fara bariere nu a respectat semnalul Stop, intrand in coliziune cu un automotor care circula pe ruta Sannicolau Mare - Timisoara.In urma impactului au rezultat doua victime , respectiv o femeie de 26 de ani si un copil de un an. Pe numele soferului s-a intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Timis, Alexandra Petrovici.Potrivit ISU Timis, in tren se aflau 15 persoane care nu au necesitat ingrijiri medicale.In urma impactului, femeia a ramas blocata in autoturism. Aceasta a fost extrasa de urgenta si predata in stare de constienta unui echipaj medical SAJ. Victima si minorul au fost transportati la spital, au precizat reprezentantii ISU Timis.La fata locului s-au deplasat 13 pompieri cu o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare, doua ambulante SMURD , doua ambulante SAJ si echipaje de politie