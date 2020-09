Accident rutier teribil in Brasov. Doua persoane, o femeie si un barbat, au murit pe loc

"Un barbat, in varsta de 68 ani, care conducea un autoturism pe DN1, dinspre Brasov spre Sibiu (...), la iesirea din localitatea Persani catre municipiul Codlea, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a patruns pe contrasens si a lovit partea din fata a unui autocamion. In urma impactului, au rezultat doua victime , respectiv conducatorul autoturismului si pasagerul, o femeie, in varsta de 68 ani", a informat Inspectoratul de Politie Judetean ( IPJ ) Brasov."Cadrele medicale sosite la fata locului au declarat decesul celor doua persoane. Politistii efectueaza cercetari pentru a stabili cu exactitate cauzele si imprejurarile producerii accidentului rutier. Traficul este blocat", a precizat IPJ Brasov.Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, la sosirea la fata locului a echipajelor de salvatori - unul de descarcerare, o autospeciala cu apa si spuma, doua echipaje SMURD si unul al Ambulantei Brasov - cele doua persoane erau incarcerate, inconstiente.