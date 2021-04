TIR lovit de doua trenuri. O femeie a avut nevoie de ingrijiri medicale

Traficul feroviar este blocat, din cauza unui TIR care a ajuns pe calea ferata, unde a fost lovit de un tren, potrivit vremeanoua.ro TIR-ul transporta 27 tone de nitrocalcar, ingrasamant chimic nepericulos. Autotrenul a fost lovit in plin de trenul Barlad-Iasi, si a fost apoi lovit usor si de celalalt tren Galati-Cluj Napoca. Cele doua trenuri au trecut prin statia Rosiesti aproape simultan, motiv pentru care unul dintre cei doi mecanici nu a mai avut timp sa franeze.La fata l ocului au fost trimise mai multe echipaje medicale , dar si o autospeciala cu module pentru descarcerare."Detasamentul de pompieri Vaslui intervine cu trei autospeciale echipate cu module pentru descarcerare, o autospeciala pentru descarcerare grea, doua ambulante SMURD tip B2 (EPA) si echipaje specializate, la un accident produs la trecerea de nivel peste calea ferata din localitatea Rosiesti. La fata locului a fost deplasata si o ambulanta tip C apartinand SAJ Vaslui. Din primele informatii, autovehiculul de mare tonaj a fost lovit de doua garnituri de tren. Actiunea este in dinamica", a transmis purtatorul de cuvant al ISU Vaslui.TIR-ul a fost acrosat de trenul Iasi -Barlad, dar in statia Rosiesti a fost oprit si trenul Galati-Cluj Napoca. Din informatiile de la fata locului se pare ca o femeie care se afla in tren are nevoie de ingrijiri medicale, aceasta fiind preluata de echipajul SAJ Vaslui. Vom reveni cu amanunte", a transmis ISU Vaslui.