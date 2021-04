Doi morti si doi raniti grav intr-un accident cumplit in judetul Bacau

In urma impactului, mai multe persoane sunt incarcerate, intervenind forte MAI la locul accidentului. Circulatia se desfasoara pe un fir alternativ, prin dirijare.La fata locului s-au deplasat patru ambulante si mai multe masini ale pompierilor. Intr-unul din autoturisme erau 4 persoane, 2 fiind decedate si 2 incarcerate. In celalalt autoturism o persoana a ramas incarcerata.Se estimeaza reluarea normala a traficului in 45 de minute.