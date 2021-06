Tragedie in Vaslui: tata a 10 copii a murit intr-un accident rutier. Conducea un autoturism cu volan pe dreapta adus din Marea Britanie

Autoturismul in care se afla barbatul, tata a 10 copii din care 5 minori, era inmatriculat in Marea Britanie si avea volan pe dreapta, iar accidentul s-a produs in urma unei neacordari de prioritate.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Vaslui, in evenimentul rutier au fost implicate o autoutilitara inmatriculata in Bacau si un autoturism inmatriculat in Marea Britanie, cu volan pe partea dreapta.Autoutilitara venea dinspre Bacau si mergea spre Bacau, in timp ce soferul autoturismului a iesit de pe un drum lateral fara sa se asigure, fiind lovit din plin. In urma impactului, au rezultat patru victime , dintre care una, un barbat in varsta de 52 de ani, in stare grava. Acesta a fost resuscitat la fata locului timp de o ora, fara rezultat insa, relateaza Vremea Noua Celelalte trei victime, barbati cu varste cuprinse intre 34 si 43 ani, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, acestea fiind diagnosticate primar, cu traumatisme ale membrelor inferioare, respectiv durere in piept.