Accidente provocate de tineri bauti la 6.00 dimineata. Vinovat de unul dintre accidente, un adolescent de 17 ani fara permis

In jurul orei 6,00 dimineata, au fost facute doua apeluri la 112, care anuntau doua accidente - unul in zona de agrement de la Baile Figa si cel de-al doilea pe DN 17C, in localitatea Salva.Politistii care au intervenit la Baile Figa au constatat ca un baiat de 17 ani, din comuna Livezile, desi nu detine permis de conducere, s-a urcat la volanul unui autoturism, pe care l-a condus pe o alee, unde a acrosat doua masini parcate si s-a ranit usor in urma accidentului.Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, adolescentul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,49 mg/alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care s-a intocmit dosar penal.La Salva, pe DN 17C, un sofer de 30 de ani din comuna Maieru a pierdut controlul asupra directiei, cel mai probabil din cauza vitezei, si s-a rasturnat cu masina in afara partii carosabile.In urma accidentului, un pasager a fost ranit si transportat la spital.aa La testarea cu etilotestul, conducatorul auto a avut 0,33 mg/l alcool pur in aerul expirat si va fi cercetat penal pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice si vatamare corporala din culpa.Un al treilea accident s-a produs luni dimineata pe DN 17, in comuna Livezile, de data aceasta pe fondul oboselii.Un barbat de 41 de ani din Salistea de Sus, judetul Maramures, in timp ce conducea un microbuz, a pierdut controlul asupra volanului, a iesit in afara partii carosabile si s-a rasturnat in santul de beton de pe marginea drumului national.In urma accidentului, soferul si doi pasageri - doi barbati de 53, respectiv 64 de ani, din judetul Bistrita-Nasaud - au fost raniti Politistii au stabilit ca soferul nu consumase alcool.