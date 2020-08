Accidentul de pe A1 in care o fetita de doi ani si mama ei au murit. Soferul de TIR ar fi vrut sa intoarca pentru a evita un echipaj de Politie pentru ca aparatul care masoara timpul de odihna era masluit

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Arges, barbatul retinut are 49 de ani si este din comuna Vadu Moldovei, judetul Suceava. Potrivit adevarul.ro,soferul de TIR avea montat un dispozitiv pe aparatul tahograf care impiedica inregistrarea timpilor de odihna si de conducere si ar fi incercat sa intoarca pe autostrada pentru a evita un echipaj de politie "Din cercetari s-a stabilit ca un barbat de 49 de ani, care conducea un ansamblu rutier format din cap tractor si semiremorca, ar fi condus pe contrasens, pe sensul de deplasare catre Bucuresti. Barbatul ar fi efectuat o manevra de intoarcere, incadrandu-se in efectuarea unui viraj la stanga in larg, pentru a se incadra pe o alta bretea de iesire de pe autostrada, manevra prin care a ocupat atat banda 1 si 2 de pe firul de deplasare catre Bucuresti, cat si banda de urgente ", se arata in comunicatul IPJ Arges.Conform aceleiasi surse, un autoturism condus de un barbat de 30 de ani din Cluj, care circula regulamentar pe sensul catre Bucuresti, nu a putut evita impactul si a intrat in coliziune cu semiremorca.In urma impactului a rezultat decesul a doi dintre cei trei ocupanti ai autoturismului, respectiv o fetita in varsta de aproape doi ani si mama ei, de 25 de ani.