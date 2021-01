Activistul de mediu Daniel Bodnar, ranit grav intr-un accident rutier, la Sucevita

Daniel Bodnar se afla intr-o masina BMW condusa de Daniel Ghinghiloschi, in varsta de 24 de ani. La un moment dat autoturismul s-a izbit intr-un podet, a lovit un indicator rutier si s-a oprit in poarta unei case. Potrivit ziardesuceava.ro , cei doi tineri au fost transportati la Spitalul Judetean Suceava.Daniel Bodnar a fost diagnosticat cu "fractura de coloana lombara, paraplegie si fractura complexa la o glezna", iar medicii se tem ca ar putea ramane paralizat.Daniel Bodnar a fost transferat marti dimineata la un spital din Iasi pentru ca are nevoie de o interventie neurochirurgicala.Soferul, care a suferit leziuni mai usoare, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.Activistul de mediu Daniel Bodnar este cunoscut pentru incercarile sale repetate de a opri taierile ilegale de lemne. Acesta si-a propus sa urmareasca toate transporturile mari din zona de nord a Moldovei. La sfarsitul anului trecut a fost atacat cu pietre de indivizii pe care ii urmarea in timp ce difuza totul in direct pe Facebook CITESTE SI: