Agentia Europeana a Medicamentului spera sa autorizeze vaccinurile impotriva COVID-19 pana de Craciun

"Daca totul merge bine, speram sa fim in masura sa avem o opinie pozitiva inainte de Craciun", a declarat intr-un interviu acordat postului irlandez de radio RTE Emer Cooke.Laboratorul britanic AstraZeneca a publicat luni, dupa laboratoarele americane Pfizer si Moderna, rezultate favorabile ale unor teste clinice, iar numarul vaccinurilor care ar putea fi autorizate in saptamanile viitoare in UE a crescut la trei.Obiectivul EMA este sa dea o recomandare pozitiva in acelasi timp cu Agentia americana a medicamentului (FDA) - care mizeaza pe o decizie cu privire la vaccinul Pfizer la jumatatea lui decembrie -, a declarat Emer Cooke, scria in editia de marti cotidianul Irish Independent."Ceea ce avem in acest moment sunt rezultate ale unor teste clinice si ele sunt foarte pozitive. Insa, atat timp cat nu am studiat datele brute si nu suntem siguri ca ceea ce se spune corespunde realitatii, nu putem recomanda nimic marelui public din Europa", a declarat Emer Cooke."Dati-mi voie sa spun ca o eficienta de 90% este foarte, foarte buna in cazul unui vaccin, iar prin urmare posibilitatea ca aceasta sa fie confirmata in practica prin ceea ce vom constata in dosar ne face foarte optimisti", a raspuns ea, intrebata despre rezultatul testelor celor trei laboratoare.