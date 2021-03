FOTO Ambulanta blocata la intrarea intr-un pasaj din Ramnicu Valcea. Restrictia de inaltime era corect semnalizata

In zona este semnalizata restrictia de inaltime de 1,95 metri.Incidentul s-a petrecut sambata, la orele pranzului, in cartierul Ostroveni din municipiul Ramnicu Valcea, la intrarea in pasajului Cina.Pasajul este construit de multi ani, are semne care arata ca exista limita de inaltime pentru autovehicule, dar cel mai probabil soferul a calculat gresit faptul ca autospeciala ar putea trece pe sub pasaj.Reprezentanti al Politiei judetene Valcea au transmis ca soferul urmeaza sa fie sanctionat pentru nerespectarea semnelor rutiere. Ambulanta , care nu avea pacient si se indrepta spre un caz, a fost scoasa din pasaj, circulatia in zona fiind deviata la ora transmiterii acestei stiri.Conform IPJ Valcea, restrictia de inaltime in zona pasajului este de 1 metru si 95 de centimetri.