Caz revoltator la Arad. Un pacient cu accident vascular ar fi fost ignorat opt de ore de medicii de la UPU si a ramas paralizat

Avocatul Alexandru Nistor a relatat cazul tatalui sau pe pagina sa de Facebook , sambata, iar ulterior a declarat, pentru AGERPRES, ca a decis sa depuna plangere penala in acest caz, prin care vizeaza personalul de garda de la UPU Arad.Managerul interimar al SCJU Arad, Florina Ionescu, a declarat, pentru AGERPRES, ca a cerut verificarea documentelor medicale in acest caz."Astazi am aflat despre cazul acestui pacient. Am cerut deja directorului medical sa verifice documentele medicale, sa discute cu medicii implicati pentru a afla exact ce s-a intamplat si pentru a putea lua masurile care se impun", a precizat Ionescu."Tatal meu, in varsta de 78 de ani, a ajuns la spital pe picioarele sale, dar l-am scos de acolo pe brate si in carucior cu rotile, pentru ca a paralizat partial. In ziua in care a suferit AVC, a ajuns la UPU in jurul orei 15,00, unde i-au facut un examen la computerul tomograf. Au stabilit ca intr-adevar a suferit un AVC, dar l-au pus pe un scaun si l-au aruncat intr-un colt jos la UPU. Pana noaptea, la ora 23,30, nu l-a mai bagat nimeni in seama. L-au tinut nemancat si fara tratament, desi este si diabetic si suferise un AVC. Se stie ca in cazul unui accident vascular cerebral este esential sa se intervina cu tratament in cateva ore, pentru a se evita sechelele neurologice. In schimb, l-au dus la o clinica privata unde l-au inchis intr-o camera pana a doua zi la ora 15,00, cand i-a venit testul COVID-19 negativ. Acolo, aceeasi poveste, fara mancare si fara tratament medical", a declarat, pentru AGERPRES, Alexandru Nistor.El a adaugat ca abia dupa 24 de ore tatal sau a fost transferat la o Sectie de neurologie, unde a fost tratat corespunzator de catre personal medical."Le multumesc medicilor de la Neurologie, au facut ce au putut in conditiile date. Problema majora este la UPU, unde nu cred ca se gestioneaza corect cazurile grave, pe fondul isteriei COVID-19. Unul dintre medicii de garda din seara respectiva i-a spus tatalui meu, care era nemultumit pe buna dreptate ca nu primeste ajutor, ca, daca nu-i convine, poate sa semneze ca merge acasa pe propria raspundere. Ce medic poate sa trimita acasa un pacient cu AVC? E ca si cum au vrut sa scape de el...", a afirmat avocatul.Alexandru Nistor a precizat ca s-a decis sa relateze cazul dupa ce a citit despre gravida de 39 de ani cu COVID-19 care a decedat in urma transferului de la SCJU Arad la Spitalul Judetean Timisoara, caz in care Politia a anuntat ca se fac cercetari penale pentru ucidere din culpa."O femeie tanara a fost omorata cu zile impreuna cu copilasul pe care il purta in pantec. Tatal meu a fost privat timp de 24 de ore de tratament medical, desi suferise un accident vascular cerebral. Oare cate astfel de cazuri mai sunt in Arad si nimeni nu vorbeste nimic despre ele? Este inuman sa nu acorzi tratament medical unor oameni care se prezinta cu afectiuni grave la spital sub pretextul lipsei rezultatului la testul COVID-19. Pacienti cu afectiuni grave sunt tinuti pe holurile spitalului cu zecile de ore pana ii baga cineva in seama", a sustinut avocatul aradean.