Autocar cu pasageri, rasturnat in judetul Caras Severin. A fost activat planul rosu de interventie

Numarul mare de persoane implicate in acest accident i-a determinat pe reprezentantii ISU Caras Severin sa activeze planul rosu de interventie Potrivit unui comunicat al institutiei, in eveniment sunt implicate 16 persoane, dintre care 5 persoane ranite usor sunt transportate la Compartimentul Primiri Urgente Oravita, iar celelalte 10 persoane sunt inca in evaluare medicala la locul evenimentului.Cel mai probabil autocarul a derapat pe sosea, intrucat sunt multe zone unde s-a format polei.Pentru acordarea asistentei medicale de urgenta intervin o autospeciala pentru transport victime multiple, doua ambulante SMURD si trei ambulante din cadrul Serviciul Judetean de Ambulanta. Tototdata, in sprijinul echipajelor se afla si doua masini de stingere.