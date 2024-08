Autocar cu ucraineni rasturnat pe A2: Soferul este in coma

Soferul bulgar al autocarului cu ucraineni care s-a rasturnat pe Autostrada Soarelui este internat la Spitalul Floreasca, el suferind un traumatism cranio-cerebral grav si fiind in coma.

Potrivit lui Cristian Pandrea, medic la Unitatea de Primiri Urgente la Spitalul Floreasca, au ramas internate opt victime ale accidentului rutier, din cele 13 aduse initial la unitatea medicala.

Soferul autocarului si un alt barbat sunt in stare grava, primul avand un traumatism cranio- cerebral grav si fiind in coma, iar celalalt suferind o amputatie de brat.

"In cazul celor doi pacienti se fac investigatii si primesc tratament", a declarat Cristian Pandrea, medic la Unitatea de Primiri Urgente la Spitalul Floreasca.

La Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti au fost internate opt persoane care au suferit multiple contuzii, dintre care un barbat, trei femei si patru copii. Potrivit reprezentantilor spitalului, starea acestora este buna.

La Spitalul "Marie Curie" au ajuns patru copii si mama unuia dintre ei. Conform reprezentantilor spitalului, un singur baiat a ramas internat la Terapie Intensiva.

Sapte adulti si trei copii au fost dusi la Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Pantelimon", minorii fiind intre timp externati.

La Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdsar-Arseni", au fost internate 11 persoane, doua fiind in stare grava. Cinci pacienti au fost externati.

La Spitalul "Grigore Alexandrescu" au fost adusi zece copii, cu varste cuprinse intre 7 si 16 ani, care au suferit traumatisme minore.

Autocar cu ucraineni rasturnat pe A2: Ipotezele luate in calcul de politie

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), Ramona Dabija, a declarat ca nu s-au stabilit cu exactitate cauzele producerii accidentului de pe Autostrada Soarelui. Insa politistii iau in calcul inclusiv varianta ca soferul bulgar, in varsta de 33 de ani, care conducea autocarul cu ucraineni ar fi adormit la volan.

Purtatorul de cuvant al IGPR a mai precizat ca la locul producerii accidentului nu sunt urme de franare. Autocarul va fi transportat la sediul Politiei Autostrazi pentru a fi efectuata o expertiza pentru stabilirea cauzelor accidentului.

Purtatorul de cuvant al IGPR, Ramona Dabija, a adaugat ca in autocar se aflau un grup de elevi care au fost in tabara, doua familii si alte persoane care se intorceau din vacanta.

Accident grav pe Autostrada Soarelui: Un autocar cu ucraineni s-a rasturnat - 2 morti, 48 de raniti (Video)

Autocarul in care se aflau 53 de ucraineni, adulti si copii, si care se indrepta spre Bucuresti s-a rasturnat, in noaptea de sambata spre duminca, in jurul orei 2.00, pe Autostrada Soarelui, iar in zona au fost trimise circa 25 masini de interventie, ale Serviciului de Ambulanta si ale SMURD, inclusiv masina de interventie pentru victime multiple si unitatea mobila de urgenta.

Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a declarat ca din cele 53 de persoane care se aflau in autocar o adolescenta de 17 ani si o femeie au decedat, 48 au fost trasportate la mai multe spitale din Capitala, iar trei au refuzat transferul spre unitatile medicale.

