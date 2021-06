Avertismentul expertilor, dupa ce un barbat a fost ranit de o sina de tramvai: "Incidentul, repetabil in orice moment. Vorbim despre sine vechi, de tip Otelul Rosu" VIDEO

"O treime din reteaua de tramvai din Bucuresti este in stare critica. Incidentul de pe Nerva Traian, repetabil in orice moment.In ultimele zile, din cauza temperaturilor caniculare, deraierile si incidentele cu dilatare de linie au fost raportate zilnic. Vorbim despre fenomene aparute pe portiunile de sine vechi, de tip Otelul Rosu, sine ce pericliteaza zilnic siguranta pasagerilor. Aproximativ o treime din retea se afla in stare critica", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a asociatiei.Expertii atrag atentia ca de mai bine de opt ani nu s-au mai efectuat lucrari de reparatie la sinele de tramvai."Din pacate, in cazul incidentului de pe Nerva Traian, inevitabilul s-a produs, iar infrastructura veche de zeci de ani a ranit un pasager, cand o bucata de sina dilatata a patruns prin podeaua unui tramvai.Am atras atentia de nenumarate ori ca infrastructura veche de #tramvai constituie un pericol real atat pentru calatori , cat si pentru ceilalti participanti la trafic . In septembrie 2020 am filmat indeaproape mai multe sectoare nemodernizate, aratand sine gata sa plezneasca sub vagoane (link mai jos). Cu toate ca situatia se inrautateste de la an la an, Primaria Municipiului #Bucuresti intarzie sa demareze noi licitatii pentru modernizarea infrastructurii scadente.⚠️ Multe din aceste tronsoane sunt strans legate de finantarea celor 100 de tramvaie noi #Astra #Imperio. In cazul in care acestea nu sunt modernizate pana la finalul anului 2023, vom da bani inapoi Uniunii Europene. De peste 8 ani nu au fost incepute lucrari de modernizare pentru liniile de tramvai. Santierul demarat recent pentru reabilitarea unui singur kilometru de sine de pe bulevardul Vasile Milea este doar o picatura intr-un ocean al nepasarii", mai transmit cei de la "Metrou Usor." Un barbat in varsta de 54 de ani a ajuns la spital vineri, 25 iunie, dupa ce o sina de tramvai a strapuns podeaua unei garnituri aflata in mers si l-a ranit la picioare.Barbatul circula cu tramvaiul 19 in zona Nerva Traian.Traficul este restrictionat pe sensul Pod Timpuri Noi, spre Bulevardul Octavian Goga La fata locului au venit politistii si reprezentantii Serviciului Transport Bucuresti.