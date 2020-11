Baietelul jurnalistului Dorin Chiotea, ranit intr-un grav accident. Nu are niciun organ intern afectat: "Un asemenea caz e extrem de rar"

Copilul este internat la Spitalul Grigore Alexandrescu

Dorin Chiotea a descris pe pagina sa de Facebook , felul in care s-a produs accidentul in care a fost implicat fiul lui, Victor, in varsta de patru ani. Copilul a iesit afara din casa dupa catel, pe alee, unde a fost lovit de o masina condusa de o vecina "care nu l-a observat (probabil nimeni nu ar fi putut)"."Fiul nostru a fost imposibil de retinut, cu atit mai mult cu cat nu facea asa ceva. Cred ca a intrat cumva in lateral, pe zona dintre oglinda si roata (pe masina nu exista nicio urma de impact), iar izbiturile au fost puternice la contactul cu asfaltul", a mai scris jurnalistul care s-a aratat recunoscator ca foarte multi oameni l-au intrebat de starea fiului sau si i-au transmis ca ii sunt alaturi, conform Adevarul.ro Victor e internat la Neurochirurgie/ Terapie Intensiva si are: "posterior dr o fractura de craniu care i-a prins si baza, o fractura de femur stg, fractura de clavicula dr, fractura de piramida nazala, escoriatii, julituri, taieturi adinci pana la os (pe frunte si la genunchi dr), o arsura pe piciorul drept. E vanat din crestet pana-n talpi, iar ochisorul stang e acoperit de un imens hematom cu edem. Dupa citeva ore de interventii chirurgicale multiple a ramas imobilizat in aceeasi pozitie: intins pe patut, cu picioarele departate cam la 30 grade - cel stg e gipsat, cel drept e bandajat, unghiul dintre ele e mentinut cu o tija -, cu capul inclinat spre stinga. Abia peste citeva zile isi va putea schimba asezarea. E hranit cu paiul si cu perfuzii, sedat permanent".Jurnalistul a explicat ca a dat toate aceste detalii pentru ca oamenii sa constientieze ca orice secunda e pretioasa si orice mica neatentie poate fi fatala. "Victor a avut noroc", i-au transmis medicii de la "Grigore Alexandrescu", maduva spinarii, coloana verterbrala si creierul fiind intacte. "Arhivari si curatori ai atator drame si tragedii, medicii de la GA ne-au spus ca un asemenea caz este extrem de rar. Sunt nenorociri de neinchipuit dupa banale caderi de pe trotinete/ biciclete, dupa alunecari, dupa pasi gresiti facuti pe trepte", a scris Dorin Chiotea.In seara accidentului, jurnalistul a povestit cum, pana cand a venit ambulanta , politistii au oprit masinile in trafic si au cerut truse medicale, iar un medic a acordat primul ajutor.