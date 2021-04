Elicopter SMURD, solicitat de urgenta pentru salvarea unui barbat accidentat pe partia Vartop

"In urma cu putin timp, echipajul elicopterului SMURD nr. 342, aflat in serviciu la Jibou, a executat o misiune primara, pentru salvarea unui barbat accidentat pe partia Vartop, judetul Bihor, care a suferit un politraumatism.Personalul Salvamont Salvaspeo Bihor a fost primul intervenient la locul incidentului, acordandu-i barbatului primul ajutor necesar, pana la sosirea echipei medicale a elicopterului.Barbatul a fost stabilizat, preluat de elicopter si transportat de urgenta la o unitate spitaliceasca din municipiul Oradea", a transmis Inspectoratul General pentru Aviatie al Ministerului de Interne."Aeronavele Inspectoratului General de Aviatie al M.A.I au participat, pana la aceasta ora, la salvarea a noua persoane aflate in dificultate, victime ale accidentelor grave sau pacienti care au necesitat transferul in alt spital, precum si la misiuni in sprijinul structurilor de ordine si siguranta publica", mai transmite IGAV.