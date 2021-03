Barbat aflat pe terasa unui motel din Marasesti, mort dupa ce a fost lovit de roata desprinsa dintr-un camion

Politistii au fost sesizati prin 112 despre faptul ca, pe DN2 (E85), in localitatea Marasesti, un barbat ar fi fost lovit de roata unui autocamion.Conform primelor date, din cauza unor defectiuni tehnice, o roata din spate a unui camion s-ar fi desprins si l-ar fi lovit pe barbat, care se afla pe terasa unui motel.Acolo au fost mobilizati politisti rutieri, dar si un echipaj de la Serviciul Judetean de Ambulanta Vrancea.Victima, in varsta de 62 de ani, din Focsani, a fost resuscitata, insa in final nu a mai putut fi salvata.Politistii continua cercetarile in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.