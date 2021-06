Barbat lovit violent de un caine pe trecerea de pietoni. Incidentul extrem de bizar produs in Botosani VIDEO

Imaginile arata cum un barbat este lovit foarte puternic de un caine, in momentul in care paseste pe trecerea de pietoni.Animalul alerga in viteza pe partea carosabila, cel mai probabil in urmarirea masinii care tocmai trecuse.Impactul deosebit de violent a cauzat rasturnarea pietonului, care a cazut pe asfalt de la inaltime, lovindu-se la cap si la spate.Tanarul a realizat cu greu ce s-a intamplat, dupa cateva secunde de nauceala.Imaginile au fost postate pe o pagina de Facebook intitulata "Atentie Politia Botosani" . Potrivit datelor care apar pe ecran, accidentul s-a produs pe data de 6 iunie, pe o trecere de pietoni din oras.