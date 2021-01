Barbat lovit pe o trecere de pietoni din Brasov de un echipaj SMURD aflat in misiune. Paramedicii transportau un copil ranit pe partia din Predeal

Potrivit ISU Brasov, un echipaj SMURD aflat in misiune, care venea spre spital cu un pacient preluat de pe partie din Predeal, a accidentat un pieton in municipiul Brasov, la intersectia strazilor Ioan Mesota si Calea Bucuresti. Accidentul a avut loc cu putin inainte de ora 13.00.Echipajul de interventie a oprit pentru a acorda ingrijiri barbatului lovit. Victima, in varsta de 44 de ani, a suferit mai multe traumatisme, si a fost transportata la UPU Brasov, dupa ce a fost stabilizata hemodinamic si respirator.In ambulanta SMURD se afla un adolescent de 13 ani, care a fost transportat la spital de catre un alt echipaj de interventie.