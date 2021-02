FOTO Batran cazut intr-o fantana de 22 de metri. Cum a fost scos din putul cu un diametru de doar 50 de centimetri

"In aceasta dupa-amiaza, pompierii suceveni au actionat pentru salvarea unei persoane (un barbat de 88 de ani), care a cazut intr-o fantana, in satul Mironu, comuna Valea Moldovei.Fantana este construita din tuburi, cu o adancime de 22 de metri si cu diametrul la suprafata de doar 50 de centimetri, fiind mai redus spre baza, formand un con.Din cauza diametrului redus, pompierii militari au echipat si au asigurat un voluntar din localitate, cu o talie care i-a permis acestuia sa ajunga la victima. Dupa ce voluntarul a coborat in fantana si a asigurat batranul, cei doi au fost extrasi la suprafata de pompieri Victima, in stare de semiconstienta, a fost preluata de catre echipajul de prim ajutor , care i-a acordat primele ingrijiri medicale, iar ulterior l-a predat echipajului SMURD TIM (Terapie Intensiva Mobila).Batranul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgente Suceava, pentru investigatii suplimentare si tratament de specialitate", se arata intr-un comunicat de presa al ISU Suceava.