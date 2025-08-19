Biciclista din Bucuresti, lovita de autobuz

Luni, 25 Octombrie 2010, ora 15:53
Biciclista din Bucuresti, lovita de autobuz
O biciclista a fost lovita de un autobuz, luni dimineata, la intersectia Soselei Colentina cu strada Teiul Doamnei din Bucuresti.

Femeia a fost transportata in stare grava la spital, anunta agentia Mediafax, citata de cotidianul Gandul.

Accidentul a avut loc in jurul orei 10.00, in momentul in care un autobuz al liniei 182 a virat la dreapta de pe Soseaua Colentina pe strada Teiul Doamnei, in apropierea Sectiei 7 de Politie. Femeia a fost ranita grav, fiind transportata la spital, potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Capitalei, Christian Ciocan.

Purtatorul de cuvant al RATB, Brandusa Raeceanu, a declarat ca soferul autobuzului a virat pe culoarea verde a semaforului, iar biciclista , in varsta de 31 de ani, a traversat pe rosu.

Femeia a suferit o fractura de bazin, aceasta fiind transportata cu o ambulanta SMURD la Spitalul de Urgenta Floreasca din Capitala. Totodata, testele au demonstrat ca soferul nu consumase bauturi alcoolice.

Un alt accident in care a fost implicat un autobuz RATB a avut loc in urma cu o zi. Doi adolescenti au ajuns duminica la spital dupa ce au fost loviti de un autobuz in zona Pietei Ferentari din Capitala.

