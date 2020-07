Bistrita-Nasaud: Femeie lovita de un autoturism, preluata de elicopterul SMURD

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, femeia, aflata pe contrasens, pe bicicleta, ar fi efectuat un viraj fara sa se asigure corespunzator, moment in care a fost lovita de autoturismul condus de un consatean.Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.La locul accidentului s-au deplasat echipajul de terapie intensiva mobila si un echipaj de prim ajutor ale SMURD, care au solicitat in sprijin si un elicopter.Conform informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, victima este in stare grava, in coma profunda si prezinta multiple leziuni si traumatisme.Politistii continua cercetarile in acest caz pentru a stabili toate imprejurarile in care s-a produs accidentul rutier, noteaza AGERPRES.