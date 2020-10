Un barbat din Bucuresti, dat disparut dupa ce barca in care se afla s-a scufundat in Dunare

Cei doi barbati, bucuresteanul in varsta de 47 de ani si un ilfovean de 39 de ani, se aflau la pescuit intre milele marine 5 si 6 ale Dunarii, insa doar cel mai tanar dintre ei a putut fi salvat de pescari aflati in zona, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta."Persoana salvata de pescari a fost preluata de echipajul ambarcatiunii de la Capitanie, in soc hipotermic, ulterior transportata la Sulina. Fortele de interventie au reusit ancorarea epavei, iar cautarile au fost intrerupte in jurul orei 2,00, urmand ca acestea sa fie reluate dimineata", a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Delta, Nicolae Botezatu.Dupa evenimentul inregistrat joi, in jurul orei 23,00, primele cautari ale persoanei disparute au fost efectuate de Pichetul de Pompieri Nave Operative Crisan, Capitania Sulina, Politia Transporturi si ambarcatiuni din cadrul Grupului de Nave Sulina - Garda de Coasta.Capitania Sulina si Politia Transporturi continua cercetarile pentru stabilirea tuturor circumstantelor in care s-a produs evenimentul.