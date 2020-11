Bulgaria vrea sa blocheze negocierile de aderare la UE a Macedoniei de Nord

Ministrii Afacerilor Europene din UE urmeaza sa discute despre lansarea negocierilor de aderare a Macedoniei de Nord pe 17 noiembrie. Daca una dintre tari voteaza impotriva cadrului negocierilor, discutiile de aderare nu pot fi lansate in mod oficial."Bulgaria spune nu inceperii negocierilor, nu spunem nu aderarii Macedoniei la UE", a declarat duminica Zaharieva postului de televiziune BTV.Aceasta a aratat ca Macedonia de Nord nu respecta tratatul de prietenie semnat de cele doua tari balcanice in 2017 si are politici bazate pe urma fata de Bulgaria.Sofia doreste ca tara vecina sa recunoasca faptul ca natiunea si limba ei au radacini bulgare si doreste ca aceasta sa puna capat retoricii anti-bulgare. Skopje spune ca identitatea si limbajul sau nu sunt deschise discutiei.In pofida discutiilor de luna trecuta, la care a participat si Germania, care spera ca negocierile cu Macedonia de Nord sa poata incepe in timp ce Berlinul detine presedintia rotativa a UE, pana la sfarsitul anului, vecinii balcanici nu au ajuns inca la un acord."Nimeni nu le contesta dreptul de a-si autodefini natiunea si de a-si numi limba asa cum le place. Dar nu putem fi de acord ca acest drept se va baza pe ura, furtul istoriei si negarea Bulgariei ", a spus Zaharieva.Primul ministru al Macedoniei de Nord, Zoran Zaev, a declarat ca era pregatit pentru o astfel de miscare si ca mai este timp pana la sfarsitul lunii decembrie pentru convocarea primei conferinte interguvernamentale pentru lansarea discutiilor de aderare."Astept responsabilitate, un semn de prietenie din partea Bulgariei. Avem nevoie de prietenie, de o mana de ajutor, pentru a merge impreuna pe calea europeana", a spus Zaev reporterilor.CITESTE SI Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe a spus ca Trump spera ca toate trupele din Afganistan si Irak sa se intoarca acasa pana in luna mai