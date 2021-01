Care sunt noile categorii de persoane incluse in etapa a doua de vaccinare. Hotarare de guvern publicata pe 20 ianuarie

aprobarea strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania urmeaza sa fie aprobata in sedinta de Guvern de miercuri, 20 ianuarie.Potrivit hotararii lista pentru vaccinare in etapa a doua va fi extinsa pentru a include, in etapa a doua, si alte categorii de angajati, in special din institutii publice, persoane cu dizabilitati si persoane fara adapost.Astfel, in etapa a doua se vor putea vaccina:- persoane incadrate intr-un grad de handicap, persoane imobilizate, persoane imunodeprimate, insotitorii acestora si persoanele care locuiesc la acelasi domiciliu cu acestea; persoane fara adapost- personal-cheie pentru functionarea institutiilor statului, respectiv Parlament, Curtea Constitutionala, Presedintie, Guvern, Consiliul Economic si Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Nationala a Romaniei, ministere si institutii subordonate acestora personalul in activitate din cadrul celorlalte institutii din sistemul national de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala, precum si executorii judecatoresti, interpretii si traducatorii autorizati de Ministerul Justitiei si avocatii inscrisi in tabloul avocatilor intocmit potrivit Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.personalul navigant roman maritim si fluvial;- personalul roman care isi desfasoara activitatea pe platforme marine (eoliene, gaz, petrol)personalul roman care isi desfasoara activitatea pe unitati mobile de foraj marin (nave tip FPSO si nave tip FSU).- personalul care lucreaza in domeniul pompelor funebre, direct implicat in manipularea cadavrelor umane;- personalul din cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului/serviciul public de asistenta sociala care isi desfasoara activitatea in relatie directa cu beneficiarii;- persoanele care asigura asistenta medicala si sociala persoanelor prevazute la pct.(iii) al lit.a);- personalul din administratia publica locala;- lucratorii din agricultura si din industria alimentara de alimente esentiale;- personalul din Administratia Nationala de Meteorologie membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare de cariera si reprezentantelor organizatiilor internationale din Romania, inclusiv membrii de familie care ii insotesc, detinatori de carti de identitate special emise de Ministerul Afacerilor Externe;- personalul civil si militar care urmeaza sa execute misiuni in afara teritoriului national, inclusiv membrii de familie care ii insotesc la post, anterior plecarii in misiune;inspectorii sociali din cadrul Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala si a structurilor subordonate acestora.- personalul Curtii de conturi a Romaniei si ai camerelor de conturi judetene si a municipiului Bucuresti- personalul din cadrul aparatului central si local al Consiliului Concurenteisportivii componenti ai loturilor nationale sau ai loturilor olimpice, sportivii calificati individual la jocurile olimpice precum si staful tehnic care participa la pregatirea acestor sportivi'.CITESTE SI: Ce efect a avut printre sceptici imunizarea lui Klaus Iohannis in public: "Nu stim daca vom avea destule vaccinuri, suficient de repede"