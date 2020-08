Cazul politistului motociclist din Buzau care a fost lovit de masina pe care o urmarea. Soferita este evaluata de specialisti pentru a se vedea daca a avut discernamant

A incercat sa obtina un diagnostic psihiatric pentru a scapa de acuzatia de tentativa de omor

Cum s-a produs accidentul in care era sa moara politistul rutier

Anda Vladescu (32 de ani), soferita care a intrat cu masina in politist a fost arestata joi, 20 august 2020 . Este din Ilfov, insa venise miercuri in Berca, la bunica ei, apoi a ajuns in municipiul Buzau cu gandul de a se intalni cu o ruda.Intre timp, a avut loc accidentul soldat cu ranirea la o mana a politistului pe motocicleta. Anda Vladescu a lucrat la spitalele Sapoca, Sfantul Sava, din Buzau, si la Fundeni, dupa care s-a angajat la RA-APPS. In adolescenta, a cochetat cu modelling-ul, fiind prezentatoare in cateva concursuri locale de miss. Rudele sustin ca in ultima vreme era foarte schimbata, anxioasa, insa nu le-a spus niciodata daca avea probleme, potrivit Stiri de Buzau Femeia de 32 de ani nu consumase bauturi alcoolice si nici stupefiante. Potrivit unor surse din Spitalul de Psihiatrie Sapoca, citate de Observator femeia ar fi incercat sa-si gaseasca o scuza medicala pentru a justifica tentativa de omor: "A fost adusa la solicitarea Politiei pentru efectuarea unui consult psihiatric, dar nu a ramas internata in spital"."Din cauza comportamentului am apreciat ca era necesar consultul unui medic. Sunt niste afectiuni comune, momentan. Urmeaza sa analizam", a transmis Valerica Vasii, procuror Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau.Totul s-a petrecut miercuri seara, 19 august 2020, in jurul orei 19.30. An in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Unirii din municipiu, pe sensul de mers Buzau spre Ploiesti, Anda Vladescu ar fi schimbat directia de deplasare cu intentia de a acrosa un motociclist de 29 de ani, care conducea o autospeciala de Politie si care se deplasa in acelasi sens.In urma impactului, motocicleta a ricosat intr-un alt autoturism si a luat foc.Politistul lovit cu masina se numeste Adrian Popa si are 29 de ani. Venise prin transfer la Buzau, de la Politia Capitalei. A fost coleg cu Bogdan Gigina . Era pe urmele femeii de aproape trei kilometri.Initial, voia sa o opreasca pentru niste probleme la sistemul de semnalizare. Cum nu a reusit, a pornit in urmarirea ei. In goana nebuna, tanara a trecut pe culoarea rosie a semafoarelor.Aproape de iesirea din oras, cand agentul a ajuns in dreptul ei si i-a spus sa opreasca, atunci femeia a tras de volan si l-a aruncat pe contrasens.Apoi femeia a tras dreapta de volan ca sa evite un scuar si si-a continuat drumul. A intrat mai apoi in sensul giratoriu si a mers tot inainte timp de 14 kilometri. Abia in localitatea Dealul Viei, un echipaj al Politiei Locale a reusit sa o opreasca.