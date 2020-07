Cazul unei femei spulberate pe trecerea de pietoni. Daunele morale de 120.000 de euro acordate in prima instanta, reduse drastic in apel

Barbatul a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa dupa ce, in data de 5 noiembrie 2015 a accidentat mortal o femeie de 48 de ani care traversa DN15 pe trecerea de pietoni. In proces , barbatul a cerut sa fie judecat in procedura simplificata, primind un an si noua luni de inchisoare cu suspendare.Fiul victimei s-a constituit parte civila in proces, cerand daune morale de 150.000 de euro. In prima instanta , Judecatoria Targu-Mures, i-a acordat fiului femeii decedate daune morale de 120.000 de euro, considerand ca "este fara putinta de tagada ca partea civila a suferit traume psihice ca urmare a producerii decesului mamei sale, iar in raport de toate elementele de la dosar instanta constata ca suferintele acesteia au fost de o intensitate ridicata".In apelul judecat la Curtea de Apel Targu-Mures, judecatorii au admis in parte apelul firmei de asigurari care trebuie sa achite despagubirile. Astfel, daunele morale de 120.000 de euro acordate in prima instanta au fost reduse la 50.000 de euro. Sentinta, care este definitiva, nu a fost inca motivata.