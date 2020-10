Ce pedeapsa a primit soferul unui bolid care a lovit un pieton si l-a lasat sa agonizeze pe trotuar. Barbatul accidentat a murit dupa trei zile la spitalul din Braila

Curtea de Apel, Galati l-a condamnat definitiv, pe 15 octombrie, pe Georgian Negrei (32 de ani) la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu executare pentru ucidere din culpa si fuga de la locul accidentului, scrie Adevarul.ro. Instanta a majorat substantial daunele morale pe care le va primi familia victimei, de la 60.000 de lei la 400.000 de lei. De asemenea, asiguratorul City Insurance a fost obligat la plata a 15.490 de lei catre SC Braicar SA, societatea publica de transport public din Braila, reprezentand avarierea statiei de autobuz unde a avut loc accidentul rutier.Accidentul rutier petrecut pe 18 iunie 2019 in Braila a socat comunitatea locala si a starnit un val de revolta in randul taximetristilor braileni, care au initiat si o petitie online pentru arestarea soferului vinovat de producerea accidentului rutier.Georgian Negrei s-a urcat baut la volan, iar in intervalul orar 2,30-3,08, a condus autoturismul marca Alfa Romeo GT pe drumurile publice din judetul si municipiul Braila (traseul Gropeni - Braila, strada Calarasilor, pana in zona intersectiei cu strada Celulozei)."Autoturismul condus de catre inculpat a surprins si accidentat o persoana aflata pe trotuar. Victima a incercat sa evite impactul, deplasandu-se inapoi cu spatele, insa a fost lovita in zona picioarelor cu partea fata dreapta a autoturismului, proiectata in partea laterala dreapta a parbrizului cu capul, apoi cu o zona mai dura a corpului (genunchi, cot, talpi) in partea stanga a parbrizului. Victima a fost aruncata in sus, s-a oprit in cupola unei umbrele si a revenit lovind cu capul o masa metalica, timp in care autoturismul s-a oprit in primul stalp al copertinei statiei de autobuz, fiind avariat grav in partea din fata", a stabilit procurorul de caz in rechizitoriu.Dupa producerea evenimentului rutier, Georgian Negrei a fugit de la locul accidentului, lasand victima accidentului sa agonizeze. Trei zile mai tarziu, taximetristul care fusese transferat la un spital din Galati, a murit.Soferul de 32 de ani s-a predat a doua zi la Politie, fiind retinut si dus in fata instantei cu propunere de arestare preventiva. Initial, acesta a fost plasat sub control judiciar, dar instanta superioara a inlocuit masura cu arestul la domiciliu.