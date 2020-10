Grav accident rutier in judetul Ialomita. Cinci persoane au fost ranite

Potrivit Politiei Judetene Ialomita, accidentul a avut loc, vineri seara, pe DN 2, in afara localitatii Urziceni.Astfel, un autoturism condus de un tanar de 24 de ani, din comuna Boranesti, s-a ciocnit cu o masina care circula in sens opus, condusa de o femeie din judetul Vrancea.In urma accidentului, au fost ranite cinci persoane: femeia aflata la volanul celei de-a doua masini, doi pasageri din autoturismul condus de aceasta si doi din autoturismul condus de tanarul de 24 de ani."Pentru soferul uneia dintre masini, o femeie in varsta de 41 de ani, a fost necesara efectuarea unor manevre de descarcerare in scopul eliberarii trupului sau, cu multiple traumatisme, dintre fiarele avariate ale masinii. Familia acesteia, un barbat de 47 de ani si copilul lor - fetita de 6 ani - au suferit de asemenea traumatisme in urma impactului. Cu totii au primit ingrijirile primare de la echipajele SMURD si SAJ si au fost transportati la spitalul din Urziceni in stare de constienta", a transmis, la randul sau, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita.Un alt ocupant al celui de-al doilea autoturism, un tanar de 18 ani, a suferit traumatisme. Si acestuia i-a fost acordat primul-ajutor medical si a fost transportat la spital pentru investigatii si ingrijiri medicale suplimentare.Soferul de 24 de ani a fost testat alcoolscop, rezultatul fiind negativ.Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.