Cinci persoane ranite in urma unui accient produs in Ivesti. Printre victime, un copil de 10 ani

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau sapte persoane, iar la locul producerii evenimentul s-au deplasat doua autospeciale de interventie , una pentru descarcerare si una de prim-ajutor, precum si doua ambulante."La sosirea echipajelor de interventie au fost gasite cinci victime constiente, patru adulti si un copil. Toate cele cinci victime au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, acestea fiind diagnosticate cu politraumatisme in urma unui accident rutier. Dintre toate victimele, in starea cea mai grava sunt copilul si tatal sau. Soferii celor doua autoturisme implicate in accident au refuzat transportul la o unitate medicala de specialitate", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu.Politistii rutieri efectueaza cercetari pentru a stabili in ce imprejurari s-a produs accidentul, in cauza fiind intocmit dosar de cercetare penala pentru vatamare corporala din culpa.