FOTO UPDATE Satu Mare: Doua persoane decedate intr-un accident pe DN 19, dupa coliziunea unei ambulante cu o autoutilitara

Foto: www.presasm.ro

Potrivit primelor date, accidentul a avut loc in localitatea Ciuperceni, pe DN19, care leaga Satu Mare de Negresti-Oas. Din primele informatii o ambulanta a intrat in coliziune cu o autoutilitara, rezultand cinci victime , dintre care doua persoane decedate.Circulatia este oprita total.Potrivit informatiilor PresaSM , este vorba despre un impact intre trei masini, iar doua persoane au decedat, din care una a fost carbonizata.Sase persoane au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Satu Mare pentru ingrijiri medicale.Mai exact, pana la sosirea pompierilor la fata locului, patru pasageri din autoutilitara au reusit sa se autoevacueze, unul ramanand incarcerat, fiind carbonizat. Cealalta persoana decedata este din Ambulanta.La fata locului se afla mai multe echipaje medicale de prim-ajutor de la SMURD si Serviciul Judetean de Ambulanta, echipaje de descarcerare si stingere de la Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta.Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili cu exactitate circumstantele in care s-a produs tragedia.