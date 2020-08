Cine este, de fapt, femeia care l-a accidentat intentionat pe politistul aflat in urmarirea ei. Ar avea legaturi stranse cu PSD Buzau

Dezvaluirile "Mizerabilii din Buzau"

Accidentul s-a produs miercuri seara, 18 august 2020. Politistul Adrian Popa a incercat sa o opreasca pe Anda Vladescu pentru a-i spune ca are defectiuni la masina. Soferita a virat insa brusc si a acrosat motocicleta. Agentul a cazut pe asfalt, s-a rostogolit zeci de metri, iar motocicleta a fost proiectata intr-un taxi si a luat foc.Politistul a scapat ca prin minune fara rani serioase, insa motocicleta a fost distrusa in totalitate.O pagina de Facebook specializata in dezvaluiri, "Mizerabilii din Buzau" , arata ca soferita de 32 de ani ar fi o propagandista din clientela PSD Anda Vladescu a scris in vara anului 2019 pe Facebook ca:- s-a mutat la Voluntari pe 19 iunie;- s-a angajat la RAAPPS (Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"), care functioneaza in cadrul Secretariatului General al Guvernului pe 30 iunie.La momentul promovarii Andei Vladescu de la Buzau ca psiholog la RAAPPS, la Palatul Victoria se afla Guvernul Dancila.Pe 5 august 2020, cand deja izbucnise scandalul de dupa moartea interlopului Emi Pian, iar politicienii se intreceau in declaratii si acuzatii , ea aprecia cu multe imbratisati o declaratie a lui Marcel Ciolacu, actual presedinte al PSD, in care ii numea pe reprezentantii PNL "Duduienii galbeni"."Aflam din surse apropiate IPJ Buzau ca femeia-ninja care a incercat sa-l omoare pe politistul Adrian Popa este Anda Vladescu, un nume deloc strain cercului intim de cunostinte ale presedintelui PSD Marcel Ciolacu.Fost membru al celebrei << pepiniere >> de tinere << modele >> Gaby Models, societate aflata in trecut in centrul scandalurilor sexuale de la varful PSD Buzau, Anda Ioana Vladescu a urcat rapid in gratiile lui Ciolacu dupa anul 2010, cand se pare ca a si inceput o relatie fierbinte intre cei doi.Dupa ce Ciolacu s-a mutat la Bucuresti, odata cu obtinerea functiei de presedinte interimar al PSD, Anda Vladescu face si ea acelasi lucru. In 19 iunie se muta in Voluntari si, ca lucrurile sa fie solide, in 30 iunie incepe deja sa lucreze la... RAPPS! Credeti ca e vreo legatura cu faptul ca era iubita lui Ciolacu?!Anda Vladescu a fost retinuta 24 de ore in urma tentativei de omor asupra politistului buzoian care-si facea datoria. Parchetul instrumenteaza acum cazul. Suntem curiosi daca relatiile de prietenie dintre Ciolacu si sefia Parchetului din Buzau nu se lasa cu iertarea de pacate a Andei Vladescu. (VA URMA)", se arata pe pagina de Facebook Marcel Ciolacu a fost numit presedinte interimar al PSD pe 29 noiembrie 2019. In acelasi timp, Ciolacu a ajuns presedinte al Camerei Deputatilor pe 29 mai 2019, la scurt timp dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea , fostul presedinte PSD.Citeste si: