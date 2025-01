Cine sunt soferii care produc cele mai multe accidente grave

Soferii de pana in 30 de ani produc mai multe accidente decat orice alta categorie de varsta, potrivit datelor Politiei Rutiere, citate de asociatia asiguratorilor (UNSAR).

Astfel, Ponderea soferilor cu varsta de pana la 30 de ani vinovati de producerea accidentelor rutiere grave a fost de 37,4% in 2013, comparativ cu 22% in cazul celor intre 31 si 39 ani si 17,9% pentru cei intre 40 si 49 de ani.

"In Romania, cele mai recente statistici oficiale ale Politiei Rutiere arata faptul ca 37,4% dintre soferii vinovati de producerea accidentelor rutiere grave in anul 2013 sunt incadrati in categoria de varsta 16 - 30 de ani", se arata intr-o analiza realizata de UNSAR.

Statisticile Politiei mai arata ca, in medie, 14 din 10.000 de posesori de permise de auto tineri (18-30 ani) au produs accidente grave, dublu fata de media de 7 din 10.000 de posesori de permise cu varsta de peste 30 de ani.

In medie, fiecare accident provocat de tineri a avut drept urmare 1,23 victime decedate sau ranite grav.

De asemenea, soferii tineri vinovati de accidente grave au avut, de regula, mai multi pasageri care au decedat comparativ cu soferii mai in varsta. Astfel, 34,4% dintre victimele decedate in accidente produse de tineri in 2013 au fost pasageri, in comparatie cu 22% in cele ale soferilor de peste 30 de ani.

Statisticile Politiei Rutiere mai arata ca tinerii domina categoriile de accidente grave cu cauze care reflecta un comportament riscant sau imprudent pe sosea, cum ar fi conducerea fara permis (tinerii au generat 58% din totalul cazurilor), viteza neregulamentara - 53,9%, depasiri neregulamentare - 44,8% sau conducerea sub influenta alcoolului - 39,8%.

Ads

Totodata, datele Politiei Rutiere indica o descrestere a numarului de soferi vinovati pe masura ce experienta acestora in conducere este mai indelungata.

"Politia mai subliniaza ca o combinatie a factorilor 'varsta scazuta' (pana in 30 de ani) si 'lipsa de experienta' face ca aceasta categorie de persoane sa prezinte un risc crescut de a fi implicate in accidente rutiere.

Varsta joaca un rol important prin caracteristicile comportamentale aferente (o toleranta mai mare in asumarea riscului, supraestimarea abilitatilor proprii si subestimarea riscurilor reale), mai ales in asociere cu experienta redusa in sofat, care genereaza in timp reflexe si automatisme specifice", se arata in analiza UNSAR.

Totusi, in prima parte a lunii ianuarie, ministrul Finantelor Publice, Darius Valcov, a solicitat conducerii ASF sa reanalizeze si sa regandeasca sistemul de asigurari RCA pentru tinerii sub 25 de ani, pentru ca majoritatea acestora nu-si permit sa plateasca tarife de peste 2.000 lei.

La randul sau, premierul Victor Ponta a afirmat ca preturile actuale la sistemul de asigurari RCA sunt excesive pentru puterea financiara de care dispun tinerii, iar o masina nu ar trebui sa fie considerata un lux pe care doar unii sa si-l permita, precizand ca sprijina cererea ministrului Valcov de reanalizare a sistemului.

Ads