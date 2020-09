Circulatia feroviara este intrerupta pe o magistrala din Banat, dupa ce 12 vagoane ale unui tren privat de marfa au deraiat, iar unul s-a rasturnat

Trenul care apartine operatorului privat de marfa Tim Rail Cargo, avea in compunere 25 de vagoane incarcate si circula pe relatia Resita Nord - Slatina."Mentionam faptul ca in cazul acestei deraieri, in perioada necesara operatiunilor de interventie pentru repunerea pe sina a vagonelor deraiate si a vagonului rasturnat, SRCF Timisoara va asigura transbordare auto pentru trenurile de calatori , pe relatia Resita Nord - Caransebes," anunta CFR Calatori.Potrivit sursei citate, traficul feroviar este inchis la aceasta ora pe relatia Bucuresti Obor - Pantelimon (si retur), dupa ce primul vagon din compunerea trenului de calatori R 8023 a deraiat de un boghiu, la iesire din statia Bucuresti Obor."Pana la finalizarea operatiunilor de interventie pentru repunerea pe sina a vagonului deraiat si retragerea garniturii in statie, trenurile care aveau plecare din statia Bucuresti Obor pentru directia Constanta, vor avea ca statie de plecare/sosire Gara Bucuresti Nord," conchide sursa citata.CFR mai precizeaza faptul ca personalul feroviar al Sucursalelor CF Bucuresti si Timisoara, pe raza carora s-au inregitrat cele doua evenimente feroviare, va interveni cu trenuri de ajutor cu vinciuri hidraulice, pentru repunerea pe sina a vagoanelor, iar la finalul interventiilor personalul de specialitate va verifica starea liniei si va intervini pentru eventuale remedieri din punct de vedere tehnic, proceduri necesare pentru redeschiderea traficului feroviar in conditii de siguranta.