VIDEO UPDATE O cisterna cu 24 de tone de diluant s-a rasturnat intr-un sens giratoriu la intrarea in Buzau. Risc ridicat de explozie

O macara urmeaza sa fie adusa pentru a ridica cisterna si a o repune pe roti. De asemenea, la interventie a fost solicitata si o autospeciala CBRN, destinata interventiei in cazul accidentelor nucleare, biologice, chimice si radiologice si pentru decontaminarea personalului de interventie si a celui afectat.Conform IPJ Buzau, cisterna, care venea dinspre Ploiesti si se indrepta catre Iasi, s-a rasturnat la intersectia DN1B cu DN2, aproape de intrarea in municipiul Buzau.Vehiculul transporta un lichid foarte volatil si posibil inflamabil, motiv pentru care pompierii intervin pentru a preveni izbucnirea unui incendiu Conform celor aflati la fata locului, este vorba despre diluant White Spirit, un produs obtinut la distilarea petrolului brut, folosit ca solvent in industria lacurilor si vopsitorie.Soferul masinii, care initial ramasese blocat in masina, a reusit sa iasa.Nu sunt persoane ranite.Sunt scurgeri pe carosabil, fiind risc ridicat de explozie.Traficul rutier este intrerupt pentru a permite interventia echipajelor specializate.Circulatia se desfasoara dirijat, fiind deviata pe 3 rute ocolitoare.