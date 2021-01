CNAIR, obligata sa ii achite daune morale unei soferite care i-a distrus masina sotului. De ce a decis intanta aceasta masura

Printr-un proces deschis la Judecatoria Gaesti, un barbat a dat in judecata Asociatia Judeteana de Vanatoare si Pescuit Sportiv (AJVPS) Dambovita, cerand sa ii achite peste 35.000 de lei, pagube ale masinii care a lovit, omorandu-l, un mistret pe DN 61, intre localitatile Gaesti si Ionesti. In acelasi proces, sotia proprietarului masinii, care se afla la volan in momentul in care a fost lovit mistretul, a cerut sa ii fie platite daune morale, scrie Adevarul AJVPS s-a aparat aratand ca "pentru prejudiciul cauzat este raspunzator administratorul drumului si nu administratorul fondului de vanatoare".Reclamantii au chemat in judecata si CNAIR, care s-a aparat, la randul sau, aratand ca "pentru paza juridica a animalelor este raspunzatoare pesoana care este obligata sa asigure paza juridica a animalelor, in acest caz, paza juridica a porcului trebuia asigurata de catre A.J.V.P.S. Dambovita".Judecatoria Gaesti a decis ca raspunzator de pagubele suferite de proprietarul masinii si de trauma suferita de soferita este Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pentru ca pe sectorul de drum unde s-a produs accidentul nu sunt montate indicatoare de atentionare asupra posibilitatii aparitiei pe carosabil a animalelor salbatice, asa cum prevede legea.Astfel, CNAIR a fost obligata sa ii achite proprietarului masinii despagubiri de peste 35.000 de lei, iar soferitei daune morale de 5.000 de lei.Sentinta nu este definitva, putand fi atacata cu apel la Tribunalul Dambovita.Citeste si: