Comisia Europeana: Romania, pe ultimul loc la siguranta rutiera. 96 de decese la un milion de locuitori, cauzate de accidentele rutiere

"In 2019, cele mai sigure drumuri au fost cele din Suedia (22 de decese / milion de locuitori) si din Irlanda (29/milion), in timp ce Romania (96/milion), Bulgaria (89/milion) si Polonia (77/milion) au raportat cele mai ridicate rate ale mortalitatii. Media UE a fost de 51 de decese la un milion de locuitori", arata datele Comisiei.Unele tari au realizat progrese enorme: Grecia, Spania, Portugalia, Irlanda, cele trei tari baltice (Letonia, Lituania, Estonia) si Croatia au inregistrat reduceri peste medie (intre 30% si 40%) ale numarului de accidente rutiere mortale.Potrivit cifrelor preliminare publicate joi de Comisia Europeana, numarul persoanelor care si-au pierdut viata pe drumurile din UE in 2019 este mai mic decat cel din anii precedenti."Se estimeaza ca 22.800 de persoane au murit intr-un accident rutier anul trecut, cu aproximativ 7 000 de decese mai putin decat in 2010, adica o scadere de 23%. In comparatie cu 2018, numarul a scazut cu 2%", a informat CE.Cu o medie de 51 de decese cauzate de accidente rutiere la 1 milion de locuitori, Europa ramane, de departe, cea mai sigura regiune din lume in materie de siguranta rutiera."Nici decese, nici vatamari grave pe drumurile europene pana in 2050. Acesta este obiectivul nostru. Ne-am propus sa reducem cu 50% numarul de decese si cu 50% numarul de vatamari grave pana in 2030 si stim ca obiectivul nostru poate fi atins. UE a inregistrat in trecut o scadere substantiala a accidentelor rutiere mortale, insa cifrele au stagnat in ultimul timp. In plus, disparitatile dintre tari raman enorme. Numai printr-o combinatie de masuri legislative, finantare adecvata, standarde pentru vehicule si infrastructura, digitalizare si schimb de bune practici ne vom putea atinge obiectivul", spune comisarul pentru transporturi, Adina Valean Tendinta de fond ramane descendenta. Opt state membre au inregistrat o scadere record a numarului de accidente mortale in 2019: Croatia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Letonia, Luxemburg si Suedia."Cu toate acestea, progresele au incetinit in majoritatea tarilor. Prin urmare, obiectivul UE de a reduce la jumatate numarul deceselor cauzate de accidente rutiere intre 2010 si sfarsitul anului 2020 nu va fi atins. Desi este probabil ca numarul accidentelor rutiere mortale sa scada semnificativ in 2020, ca urmare a masurilor luate in scopul combaterii pandemiei de coronavirus , aceasta scadere nu va fi suficienta pentru atingerea obiectivului", precizeaza CE.Desi performantele statelor membre in materie de siguranta rutiera converg, numarul de decese cauzate de accidente rutiere din tara cu rezultatele cele mai slabe ramane de patru ori mai mare decat cel din tara cu rezultatele cele mai bune.Pentru urmatorul deceniu, UE a stabilit in cadrul sau pentru politica de siguranta rutiera 2021-2030 un nou obiectiv de reducere cu 50% atat a numarului de decese, cat si, pentru prima data, a numarului de vatamari grave pana in 2030. Declaratia de la Stockholm din februarie 2020 deschide calea catre un nou angajament politic global pentru urmatorul deceniu.Se estimeaza ca, pentru fiecare persoana decedata, alte cinci persoane sufera vatamari grave, cu sechele pentru tot restul vietii (aproximativ 120.000 de persoane in 2019). Costul extern al accidentelor rutiere a fost estimat la aproximativ 280 de miliarde EUR, adica aproximativ 2% din PIB-ul UE.Planul de actiune strategic privind siguranta rutiera al Comisiei si cadrul UE pentru politica de siguranta rutiera 2021-2030 a stabilit, de asemenea, planuri ambitioase in materie de siguranta rutiera in vederea atingerii obiectivului de zero decese cauzate de accidente rutiere pana in 2050 ("Viziunea zero").Pentru a realiza "Viziunea zero", Comisia implementeaza in prezent in UE Sistemul sigur. Acest Sistem sigur prevede vehicule mai sigure, o infrastructura mai sigura, o mai buna utilizare a echipamentelor de protectie, viteze mai reduse si o mai buna ingrijire post-coliziune. In plus, UE va depune eforturi in scopul asigurarii unei mai bune aplicari transfrontaliere a sanctiunilor pentru infractiuni rutiere, al digitalizarii permiselor de conducere si al dezvoltarii unor noi modalitati de a ajuta statele membre cu rezultate relativ slabe in materie de siguranta rutiera.